Cumhur İttifakı'nda 'Elazığ' çatlağı: Çok sert sözler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Elazığ'daki merkezde çalışan personele yemek, çay ve kahve tüketiminin yasaklandığı öne sürüldü. Elazığ MHP İl Genel Meclis Üyesi Osman Dilek, bu karara sert tepki gösterdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen Ocak ayında açılışı gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde çalışan personeller için alınan karar tepki çekti.
Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre; merkezde görevli çalışanların koordinasyon için kurduğu WhatsApp grubunda; personele yemek, çay, kahve verilmeyeceği, çay içmek isteyen personelin karton bardakları kullanmayacağını, çay içmek isteyen personelin çay ve şekerini kendisinin alacağı belirtildi.
Karara, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den sert bir tepki yükseldi. MHP İl Genel Meclis Üyesi Osman Dilek, "Kamu eliyle yapılan bir merkezde kurulan bir vakfın aracılığıyla bazı insanlar hükümdarlık kuruyor" ifadelerini kullandı.
"En son orada vakfın görevlendirdiği ve resmi bir görevi olmayan ve istediği gibi at koşturan, vakıf elemanlarını çalıştıran bir kişinin talimatıyla bir mesaj atılmış" ifadelerini kullanan Dilek, "O mesaj vali beyin ya da genel sekreterin talimatı doğrultusunda atılsa itirazım yok ama orada Hakan Karabulut diye bir isim var. Kim bu adam. hangi sıfatla bu tasarrufları kullanıyor? Bu şahsı kim görevlendirmiş ve nasıl görevlendirmiş? ‘Çay içmeyeceksiniz, yemek yemeyeceksiniz' diye talimat veriyor. Sen hangi yetkiyle bunu kullanabiliyorsun böyle bir şey olabilir mi?" diye sordu.
Dilek şunları söyledi:
"- Bu işleri organize edip vakıf üyesi olan siyasileri de sıkıntıya sokan adam ve problemlerin baş sorumlusu Hakan Karabulut'tur. Özel İdare de burada bir işlev yapamıyor. Bürokrasiye soruyorum kimden korkuyorsunuz. Biz buradaki hiçbir aktivitenin resmi olarak davetlisi olmadık. Bu işlerinde bütün organizatörü Hakan Karabulut'tur."
VAKFIN ÜYELERİ AKP'LİLERDEN OLUŞUYOR
Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde 'İpekyolu' ismiyle kurulan vakfın mütevelli heyetinde AKP Elazığ milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Metin Bulut’un danışmanı Hüseyin Sezgin Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Hakan Karabulut, AKP Genel Merkezi'nde avukat olarak çalışan bir kişi olmak üzere 5 kişilik bir yönetim oluşturulduğu ifade edilmişti.
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