Cumhur İttifakı'nda 'zam' krizi: 'Parti içinde daha çok dillendirecekler'

07 Nisan 2022 Perşembe, 13:18

Katıldığı bir televizyon programında TÜİK'i eleştiren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var" sözleri nedeniyle parti disiplin kuruluna sevk edilmesi, gözlerin Cumhur İttifakı'na çevrilmesine neden oldu.

DW Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bir televizyon programına katılarak enflasyon rakamları ile ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunmuştu. Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da bu açıklamaların ardından Ersoy'un parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.

EKONOMİYE YÖNELİK RAHATSIZLIKLARININ BULUNDUĞU BELİRTİLİYOR



MHP'de Baki Ersoy'la ilgili bu gelişmeler yaşanırken AKP ve MHP içinde bazı başka milletvekillerinin de Ersoy gibi ekonomiye yönelik rahatsızlıklarının bulunduğu belirtiliyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir AKP milletvekili, "Fiyatların artışını biz de görüyoruz, vatandaş da görüyor. Zaten esnaf ziyaretlerimizde sürekli bunu bize söylüyorlar" dedi. Vatandaşların,alım gücünün düşüklüğünden şikayetçi olduğunu kaydeden vekil, vatandaşın tutumuyla ilgili olarak "Ancak peşine de 'bunu çözerse AK Parti çözer' diyor" ifadesini kullandı.

Başka bir AKP'li milletvekili ise "Vatandaşlarla bir araya geldiğimizde özellikle elektrik ve doğal gaz zamlarından şikayetçi olduklarını görüyoruz" dedi. Aynı vekil, vatandaşların zamların geri alınmasını istediğine de dikkat çekti.

ÖZKİRAZ: "DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI"

Cumhur İttifakı'ndaki tartışmalarla ilgili olarak soruları yanıtlayan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, MHP'de yaşananlara dikkat çekerek geçmişte de benzer olaylar yaşandığını hatırlattı. Şu anda Demokrat Parti'de siyaset yapan eski MHP'li Cemal Enginyurt'un da eleştirileri nedeniyle ihraç edildiğini kaydeden Özkiraz, "Aynı şeyi muhtemelen şimdi de Baki Ersoy'a yapıyorlar" dedi. Tepkilerin yükselmesini ekonomik krize bağlayan Özkiraz, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanacağı görülürse itirazların gelmeyeceği, ancak seçimin kaybedileceğinin düşünülmesi halinde tepkilerin yükseleceği tahmininde bulundu.

Özkiraz, ayrıca MHP'nin CHP'ye tepki olarak başlattığı "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programına da vatandaşların yeterince ilgi göstermediği görüşünü dile getirdi.

MHP'nin bu programla ilgili agresif bir kampanya yapamadığını kaydeden Özkiraz, "Ekmeleddin İhsanoğlu'nun CHP ile çatı aday gösterilmesinden bu yana MHP zaten kendi başına, kendine münhasır bir siyaset izlemiyor, bir politika yürütmüyor" dedi. MHP'nin sokakta da çalışma yürütmediğini belirten Özkiraz, "Sokağa çıktığımız zaman MHP'nin sokak etkinlikleri MHP'nin 10'da 1'i kadar oy alan partilerden bile düşük. Bir TİP kadar bile sokakta hiç göremedik biz MHP'yi, Zafer Partisi kadar, Gelecek Partisi kadar sokakta yoklar" ifadesini kullandı.

ESKİ BAKAN: "PARTİ İÇİNDE DAHA ÇOK DİLLENDİRECEKLER"

Aktif siyaset hayatına MHP'de başlayan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da MHP içinde ciddi rahatsızlık olduğunu iddia etti. TBMM'de hem AKP'li hem de MHP'li vekillerle sık sık sohbet ettiğini aktaran Okuyan, "Ekonomik kriz daha da derinleşirse özellikle istihdam krizine dönerse, muhtemelen ittifaktan ayrılmayı parti içinde daha çok dillendirecekler" öngörüsünü dile getirdi. Okuyan, durumdan memnun olan bir tane Cumhur İttifakı milletvekiline rastlamadığını da söyledi.

BULUT'TAN KOMİSYON ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETMESİNİ İSTEMİŞ



MHP'deki rahatsızlıkların sadece artan fiyatlarla ilgili olmadığı tahmin ediliyor. MHP'de Baki Ersoy'un yanı sıra yakın zamanda bir başka milletvekilinin daha, bu kez adalet sistemini eleştiren açıklamaları nedeniyle genel merkez tarafından tepkiyle karşılandığı ortaya çıktı. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada "Anadolu'nun dört bir yanında yöneticilik, idarecilik yapmış, unvanlı kararnamelerle görev almış tecrübeli savcılarımız, ki fiilen de zaten 'kızağa çekilmek' olarak görülüyor, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının hantal yapısı içerisinde kendilerinden hiçbir şekilde istifade edilmeksizin bekletiliyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, bu konuşmanın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bulut'tan komisyon üyeliğinden istifa etmesini istedi. Bulut da bunun üzerine istifasını sundu. Bulut'un yerine yeni üye olarak bildirilen MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz da komisyonun 29 Mart'taki ilk toplantısına katıldı.