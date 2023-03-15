Cumhur İttifakı'nı karıştıran müteahhit Yunus Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 14:10

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 14:34

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde Gaziantep, Nurdağı ilçesinde yaptığı yeni binalar yüzlerce kişiye mezar olan belediye meclis üyesi müteahhit Yunus Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Kaya’nın Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinde sorulara verdiği yanıtlarda sorumluluğu “gayri resmi ortağım” dediği, depremde yaşamını yitiren Metin Yılmaz’a attığı ortaya çıktı.

Kaya'nın Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinde bir binanın yapımındaki süreci gözler önüne serdi. Kaya’ya Yaşam Konutları’nın yıkılması, burada ikamet eden çok sayıda kişinin ölmesi ve yaralanması soruldu. Yaşam Konutları B Blok’u yapan müteahhit olduğunu belirten Kaya yapı ruhsatında şantiye şefi olarak yazan Yunus Emre isimle kişiyi tanımadığını ifade ederek “Şantiye işleriyle o dönemde benim gayri resmi ortağım olan ve yaşanan depremde C.C.K. Apartmanı C Blok'un yıkılması sonucu ölen Metin Yılmaz ilgileniyordu. Yine ruhsatta yazılı Tarık Yapı Denetim Şirketi ile yetkilisi Ahmet Durdu’yu da tanımıyorum. Ben çok farklı alanlarda çalıştığım için inşaat sektöründeki işlerimi takip etmesi için rahmetli ortağım Metin Yılmaz’ı görevlendirmiştim. Şantiyelere fazla zaman ayıramadığımdan belirttiğiniz şahısları tanımıyorum” dedi.

Kaya, “Yasa gereği inşaatta görevlendirmeniz gereken şantiye şefini resmi olarak çalıştırdınız mı” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Daha önce söylediğim gibi müteahhitlik işleriyle Metin Yılmaz ilgilendiği için şantiye şefi ve diğer elemanlar hususunda bilgim yoktur.”

Binanın yapım süreci de sorulan Kaya, “Binanın 2019 yılında yapımına başlanıldı. Ruhsatlandırılması 2019 yılında yapıldı. Takiplerini Metin Yılmaz yapıyordu. Ben hiçbir şekilde belediyeye gitmedim” diye konuştu.

KENDİNİ SAVUNDU

Kaya’ya “Belediye arşivlerinde yapıda bulunan ve dosyada emanete alınan adrese ilişkin evraklarda yalnızca yapı denetim firmasının kaşesi olduğu, ulusal yapı denetim sisteminde ruhsat kaydı ile uyuşmadığı denetçisinin olmadığı görülmüştür. Bu konu hakkında savunmanız nedir” sorusu da yönetildi.

Kaya özetle şöyle yanıt verdi:

“Bu konu ile alakalı olarak vefat eden ortağım Metin Yılmaz ilgilendiği için bu evrakların sahte düzenlenmiş olup olmadığını hususunda herhangi bir bilgim yoktur. Bu deprem asrın felaketi olarak nitelendirilmektedir. Ben ortağım ile birlikte yapmış olduğum bütün yapıları ruhsata uygun, denetime açık, usulüne uygun olarak imar ve inşa ettim. Yıkıcı etkisinin çok yüksek olduğu açıktır. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

CUMHUR İTTİFAKI'NI KARIŞTIRMIŞTI

AKP’li Nurdağı Belediyesi'nin meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Yunus Kaya, Cumhur İttifakı'nda krize neden olmuştu. AKP MKYK üyesi ve eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ile MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay arasında Kaya nedeniyle gerginlik olduğu gündeme gelmişti. Kaya’yı tutuklanmadan önce Tayyar’ın koruduğu ileri sürülmüştü. Tayyar, bu tartışmayı başlatan MHP Gaziantep Milletvekili Sermek Atay’a ağır ifadelerle suçlayıp MHP’li bir diğer vekil Muhittin Taşdoğan’ı suçlamıştı.