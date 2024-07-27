Cumhur Olimpiyat'tan da rahatsız: 'Türkiye bu organizasyondan çekilmeli'

Yayınlanma: 27.07.2024 - 18:30

Güncelleme: 27.07.2024 - 19:04

2023 Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan AKP ve HÜDA-PAR'dan 2024 Yaz Olimpiyatları'nın açılış törenine tepki geldi. AKP Milletvekili Emre Çalışkan tören için, "LGBT, pedofili ve satanizmin propagandası" dedi.

HÜDA-PAR'dan yapılan açıklamada ise "Türkiye bu organizasyondan çekilmeli' başlığı yer aldı.

"AÇILIŞ MI YOKSA PROPAGANDA MI"

TBMM Genel Kurulunda konuşan AKP Milletvekili Emre Çalışkan çocukları koruyacaklarını öne sürerek, "Paris'teki olimpiyat açılışını izlerken, bu törenin bir olimpiyat açılışı mı yoksa çeşitli sapkın akımların propaganda aracı mı olduğunu anlamak zor. Toplumumuzun geniş bir kesimi bu duruma tepki gösterirken, bazıları ise bu sapkınlıkları övgüyle karşıladı. Olimpiyatlar, sporcuların yıllarca süren özverili çalışmasının bir kutlaması olmalı. Ancak, bu etkinliklerin sapkın ideolojilerin yayılması için kullanılmasını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TRT'DE YAYINLANMASI REZALET"

HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Şehzade Demir de Olimpiyat Oyunları yayınını canlı veren TRT'ye tepki göstererek, "Bu olimpiyata ve bu çirkefe Türkiye’nin katılmış olması ve bu rezaletin TRT'de yayınlanması rezalettir. Türkiye bu olimpiyatlardan en kısa zamanda çekilmelidir" açıklamasını yaptı.