Olimpiyat kıyafetleri pijamaya benzetildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için dün akşam resmi tören düzenlendi. Sosyal medyada milli sporcular için hazırlanan kıyafetler, pijamaya benzetildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 09:21
Olimpiyat kıyafetleri pijamaya benzetildi
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları görkemli bir törenle açıldı. Oyunlara 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katıldı.

Törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da yer aldı.

Tören binlerce sporcuyu taşıyan 85 geminin Sen Nehrindeki Austerlitz Köprüsü'nden hareketiyle başladı. Açılış seremonisi kapsamında çeşitli gösteriler düzenlenirken, katılımcı ülkelerin kafileleri, yağmur altında Sen Nehri üzerinden tekne ile geçerek sporseverleri selamladı. Sporcuları taşıyan gemilerin 6 kilometrelik yolculuğu Iena Köprüsü'nde son buldu.

SPORCULARIN KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Milli sporcuların seramoni sırasında giydikleri kıyafet ise dikkat çekti. Sporcuların kıyafetleri, pijamaya benzetildi. 


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