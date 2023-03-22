Cumhurbaşkanı adaylığına başvuran Davut Turan kimdir? Davut Turan nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 13:12

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 13:26

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplayacak kişiler için başvurular Pazartesi günü tamamlandı. Cumhurbaşkanı adaylığına başvuran Davut Turan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Davut Turan kimdir? Davut Turan kaç yaşında, mesleği ne? İşte, Davut Turan hakkında merak edilenler...

DAVUT TURAN KİMDİR?

Batmanlı İnşaat Mühendisi Davut Turan, Cumhurbaşkanı adayı olmak için Ankara’ya giderek başvurusunu yaptı. 45 yaşında ve 4 çocuk sahibi olan Davut Turan, 555.980 TL tutarındaki başvuru ücretini yatırarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına başvurdu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bilgi veren Davut Turan “2001 yılından beri Batmanda yaşıyorum. Amacım Cumhurbaşkanı seçilerek yurttaşlarıma her konuda yardımcı olmak, mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşamalarını sağlamaktır. Eğer seçilirsem, bu kez Dünya başkanlığı için mücadele edip tüm ülkelerle diyalog içinde olacağım. Batmanlılardan ve herkesten imza bekliyorum” dedi.