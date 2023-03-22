Cumhurbaşkanı adaylığına başvuran Davut Turan kimdir? Davut Turan nereli, kaç yaşında?
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, başvuruları kabul edilenler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildi. Cumhurbaşkanı adaylığına başvuran Davut Turan'ın kim olduğu seçmenler tarafından merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanı adaylığına başvuran Davut Turan kimdir? Davut Turan nereli, kaç yaşında?
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplayacak kişiler için başvurular Pazartesi günü tamamlandı. Cumhurbaşkanı adaylığına başvuran Davut Turan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Davut Turan kimdir? Davut Turan kaç yaşında, mesleği ne? İşte, Davut Turan hakkında merak edilenler...
DAVUT TURAN KİMDİR?
Batmanlı İnşaat Mühendisi Davut Turan, Cumhurbaşkanı adayı olmak için Ankara’ya giderek başvurusunu yaptı. 45 yaşında ve 4 çocuk sahibi olan Davut Turan, 555.980 TL tutarındaki başvuru ücretini yatırarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına başvurdu.
Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bilgi veren Davut Turan “2001 yılından beri Batmanda yaşıyorum. Amacım Cumhurbaşkanı seçilerek yurttaşlarıma her konuda yardımcı olmak, mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşamalarını sağlamaktır. Eğer seçilirsem, bu kez Dünya başkanlığı için mücadele edip tüm ülkelerle diyalog içinde olacağım. Batmanlılardan ve herkesten imza bekliyorum” dedi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Partili Çömez'den bomba iddia: Ankara'da görüştüler
- Ümit Özat'tan Muharrem İnce'ye sert tepki
- Son ankette dikkat çeken fark: İlk turda bitiyor mu?
- AKP’de aday rahatsızlığı
- MHP'li ismi kızdıran soru
- Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alacak
- Emek ve Özgürlük 'aday' kararını açıkladı
- Mesut Yılmaz’ın oğlu İYİ Parti’den aday adayı oldu
- AKP'li belediyelerden İBB'nin iftar çadırlarına engel
- Yeniden Refah Partisi neden ittifak yapmadı?