Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık kimdir? Burhan Karışık'ın sağlık durumu nasıl?
Balıkesir'in Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık bıçaklı saldırıya uğradı. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık kimdir? Burhan Karışık'ın sağlık durumu nasıl?
Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, saat 11.00 sıralarında belediye binası çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı.
ERDEK BELEDİYE BAŞKANI BURHAN KARIŞIK KİMDİR?
Burhan Karışık, 1959 yılında Paşa Limanı Adası Balıklı Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini Erdek'te tamamlayan Burhan Karışık 27 yıl Belediye Meclis üyeliği yaptı. Erdek Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi'nin 30.06.2021 tarihi toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.
BURHAN KARIŞIK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bacağından yaralanan Karışık, önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Başkan Karışık'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren M.T.'yi gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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