Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İzmir'den yola çıktı!

Yayınlanma: 08.03.2025 - 14:32

Güncelleme: 08.03.2025 - 15:38

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmak için yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk örgüt buluşması ve mitingini, düşmana ilk kurşunun atıldığı İzmir’de gerçekleştirdi.

Mitinge CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Murat Bakan ve Gökçe Gökçen de katıldı. Hasan Tahsin Vapuru'yla Üçkuyular’dan Bostanlı’ya geçen İmamoğlu’na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu eşlik etti.

Ekrem İmamoğlu, önce Karşıyaka'da Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti. Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapacağı miting için partililer salonu saatler öncesinden doldurdu.

CHP DEĞİL, TÜRK BAYRAKLARI YER ALDI

Salonu dolduran yurttaşların ellerinde CHP değil Türk Bayrakları yer aldı. Salonu süsleyen pankartlarda ise “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Sen, Cumhurbaşkanı yapacağız”, “Cumhurbaşkanı Adayımızı Gel seç tarihe geç”, “Kurtuluş yok tek başına, haydi hep birlikte görev başına”, “CHP başaracak Türkiye kazanacak” yazılı pankartlar dikkat çekti.

İMAMOĞLU’NA GÜL YAPRAKLI KARŞILAMA

İmamoğlu, salona İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte giriş yaptı. Partililer İmamoğlu’nun üstüne gül yaprakları attı.

CEKETİNİ ÇIKARDI, "İZMİR'DEN YOLA ÇIKTIM" DEDİ!

İmamoğlu konuşmasına başlamadan önce İzmirli yurttaşlar "İktidar, iktidar, iktidar" sloganı atıldı. Sloganlardan sonra Ekrem İmamoğlu ceketini çıkartarak, "Düşmana ilk kurşunun atıldığı İzmir'den yola çıktım" dedi.

Konuşmasına, "Bugün yeni bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz" diyerek başlayan İmamoğlu, değişimin ancak harekete geçerek mümkün olacağını belirtti.

İmamoğlu, "Başarmak için her şeyden önce yola çıkmak gerek. Yola koyulmak gerekir. Yerimizde sayarak, şikâyet ederek hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Ayağa kalkacağız, hedefe yürüyeceğiz ve dalga dalga büyüyerek hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de birlik ve beraberliği yeniden inşa etme hedefinde olduklarını belirten İmamoğlu, mevcut yönetimi eleştirerek, "Bu ülkeyi, milletimizi ayrıştırarak iktidarda kalmaya uğraşan bir avuç insandan kurtaracağız. Onlar bizi eşitsiz, adaletsiz bir düzene mahkum etmek istiyorlar" dedi.

Ancak Türk milletinin bu durumu kabul etmeyeceğini vurgulayan İmamoğlu, "Bu millet esareti asla kabul etmez. Bu millet eşitsizliği, adaletsizliği asla kabul etmez" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ, DEMOKRASİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERECEK"

Konuşmasında CHP’nin tarihsel misyonuna da değinen İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ten aldığı ilhamla her zaman çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefiyle yürümüştür" dedi. Partisinin demokrasiye olan bağlılığını vurgulayan İmamoğlu, "23 Mart’ta partimizin Cumhurbaşkanı adayı üyelerin oylarıyla belirlenecek. Bunun adı demokrasi devrimidir" şeklinde konuştu.

"İKTİDAR SANDIKTAN KORKUYOR"

İktidarın en çok sandıktan korktuğunu belirten İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi, 23 Mart’ta bir kez daha gücünü ve iradesini ortaya koyacak. Yapacağımız ön seçimde, iktidara en korktuğu şeyi, sandığı göstereceğiz" dedi.

"MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZ ZULÜM ALTINDADIR"

Türkiye’de ekonomik sıkıntıların giderek arttığını ve milyonlarca insanın geçim derdiyle mücadele ettiğini söyleyen İmamoğlu, "Kazandığı parayla geçinemeyen, borçlanmadan yaşayamayan milyonlarca yoksul ve dar gelirli, bu iktidarın zulmü altındadır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, eğitim, sağlık ve adalet hizmetlerinden eşit şekilde yararlanamayan milyonlarca insanın da baskı altında olduğunu dile getirdi.

"CHP YALNIZCA MİLLETİN İRADESİ KARŞISINDA BOYUN EĞER"

CHP’ye yönelik baskılara da değinen İmamoğlu, "Bu zulmü yapanlar, Cumhuriyet Halk Partisi’ni boyun eğdirerek millete de boyun eğdiriyoruz diye düşünüyorlar. Ama ne biz ne de bu aziz millet boyun eğer" dedi.

"OMUZ OMUZA VEREREK BU YÜKÜ TAŞIMAYA HAZIR MIYIZ?"

İmamoğlu, partisinin ön seçim kararını devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendirerek, "Başarıya ancak en geniş uzlaşmayla ve dayanışmayla ulaşabiliriz. Ortaya koyacağımız irade, bu bozuk düzeni değiştirmek isteyen herkese uzatılmış onurlu, güçlü bir dost eli olacak" dedi.

Genel Başkan Özgür Özel ve partinin yöneticilerine teşekkür eden İmamoğlu, "Önümüzdeki süreçte milyonlarca Cumhuriyet Halk Partili, milyonlarca vatandaşımızın elini sıkacak. O sıcacık elinizi milletimizin her ferdine uzatmaya hazır mısınız?" diye sordu.

İmamoğlu, "Benim bütün gücüm sizden geliyor. Bana güç vermeye hazır mısınız? Benim bütün cesaretim sizden geliyor. Cesaret vermeye hazır mısınız?" dedi.

"O YOLCULUĞA BEN TALİBİM"

İmamoğlu seçim gününü işaret ederek, “23 Mart’a kadar her şey olabilir, yarınımızı bile bilmiyoruz. Ama yaratanın bize güzel bir emri var hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyanın güzelleşmesi gibi mücadele etmeye yarın ölecekmiş gibi yaratanın sunduğu yaşamı ahlaklı şekilde yaşamaya kararlı insanlarız. O nedenle 23 Mart’a kadar şu olacak, bu olacak gibi bakışımız olamaz. Bizim menzilimiz belli, cumhurbaşkanı adayını CHP belirleyecek ve o yolculuğa ben talibim. O yolculuğa talip olduğumuzda milyonlarca insanla yürümek istiyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizim esas hedefimiz başımıza musallat olan kötü yönetimin gidişidir. Bu yol arkadaşlığı, yoldaşlık ve dava yolculuğudur. 23 Mart ya da başka bir tarih bizim için endişe eşiği değildir” ifadelerini kullandı.

"HERKES 'ÇOK ŞÜKÜR BU DEVİR BİTTİ' DİYECEK"

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşınızda sizin gücünüz, cesaretiniz ve kararlılığınız var. Kurtuluş yok tek başına hadi hep beraber görev başına! Hep birlikte başaracağız. Ben gelecek güzel günlere inanıyorum. Yaradan bana çok güzel şeyler verdi, inandığımız zaman oluyor. Bu yolculuk en güçlü inançla yürüyeceğim yolculuk. Çıktığım yolun sonundaki o güneşli, umutlu sabahı şimdiden hissediyorum. Bu cennet vatanımın üstündeki karabulutları dağıtacağız. O gün seçim kazanmanın değil milletçe birliğimizi, geleceğimizi kazanmanın mutluluğunu yaşayacağız. O gün bir avuç insanın dışında herkes ‘Çok şükür bu devir bitti’ diyecek.

"BEN ARTIK DEVLET ORTAK AKILLA HAREKET ETSİN İSTİYORUM”

Herkes ülkeyi bu kadar yoran bir devrin sona ermesinin verdiği huzuru hissedecek. Sonra bir dakika bile ve hep beraber ceketimizi çıkarıp kolları sıvayacağız. Milletin hakkını millete vereceğiz. Bu ülke bizim, bir kişinin değil. Herkes vatandaş karşısında haddini hududunu bilecek, milletin evlatları bu devleti yönetecek. Partizanlığı söküp atmaya hazır mıyız? Ben partizanlığı zihninden atan bir kardeşinizim. Ben devlet artık ortak akıl ile hareket etsin istiyorum. Canım ülkemiz adaletin eşitliğin kardeşliğin gücüyle büyüsün ve zenginleşsin istiyorum. Ona oy vermiyor diye düşman edinir mi ya da belediye engellenir mi? Ben bunu 11 senedir yaşıyorum. Ben ülkemi yöneteceğim, bize Allah öyle bir şey göstermez de İzmir’i başka parti yönetecek ve ben ona rağmen destek olmalıyım. Aynı şeyi diğer iller için de söylerim. Ama onlar için öyle değil kendinden değilse engelliyorlar. İzmir’i rahat bırak zaten pırıl pırıl parlar.

“PARTİZANLIĞIN GÖLGESİ DEVLETE DÜŞMEYECEK”

Güzel İzmir 20 küsur senedir ülkeyi yöneten akıl tarafından ayrımcılığa uğruyor. İzmir cezalandırılıyor. İzmir’in ışığını söndürmek istiyorlar, böyle bir akıl olabilir mi? Bizler aldığımız devlet terbiyesiyle Diyarbakır’a da İzmir’e de Adana’ya da Trabzon’a da aynı gözle, vicdan ve sevgiyle bakan iktidar olacağız. Bir anne ve baba evladını ayırabilir mi? Kentlerimizin sahip olduğu potansiyelin farkındayız, bizim göremediğimizi de millet gösterecek. Yolumuzu milletimizle belirleyeceğiz. İcraatçı karakterimizle ülkemizin ekonomisine güç ve ivme kazandıracağız. Halkçı karakterimizle milletimize çağ atlatacağız. ‘Her şeyi ben bilirim, ben ne dersem o olur’ asla demeyeceğiz. Bu akıl dışı anlayışı memleketin içinden söküp atacağız. Tek adamlığı ve partizanlığın gölgesi bile devlete düşmeyecek."

“HALKÇILIK VAAT EDİYORUM”

"Yöneticiler şeffaf olacak, gerektiğinde hesap verecek diyen" İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu söylediklerim temelsiz değil, hepinizde buradan icraatçılık vaat ediyorum çünkü nasıl yapılır iyi biliyorum. İstanbul’da 6 yıldır sergilediğimiz performans ortada. Halkçılık vaat ediyorum çünkü iyi biliyorum. Şeffaflık vaat ediyoruz. Adil bir yönetim vaat ediyoruz, böyle bir yönetim nasıl hayata geçer iyi biliyoruz."

“MAKAMA DEĞİL MÜCADELEYE ADAYIM”

İstanbul’da 6 yıldır sergilediğimiz performans ortada. Halkçılık vaat ediyorum çünkü iyi biliyorum. Şeffaflık vaat ediyoruz. Adil bir yönetim vaat ediyoruz, böyle bir yönetim nasıl hayata geçer iyi biliyoruz. Ben önce aday ve sonra cumhurbaşkanı olma iddiası ile yola çıkıyorum. Saray’da oturup ülkeyi yönetmek gibi bir hayalimiz yok. Ben makama değil mücadeleye adayım. İktidarın yerle bir ettiği devlet yapısını, eğitimi, sağlığı ve ekonomisi sizlerle birlikte inşa etmek. Devleti bir avuç insanın çıkarına değil, milletin bekçisi haline getirmek. Bu nedenlerle partimin ve milletimizin cumhurbaşkanı adayı olmaya talibim."

“SENİN DÖNEMİN BİTTİ, BEN BURADAYIM”

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya A.Ş.’ye açılan soruşturma ve polis baskını sonrası, tanımadığı kişilerin banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konduğunu söyleyerek, “Ey gidi şahıs; sana kötü bir haberim var, rüyalarından çıkmayacağım. Korkmayacağım! Sen susacağımızı zannediyorsun. Hodri meydan! Mert ol, mert! Senin savcıların sorsun benim arkadaşlarım yanıtlasın. Var mı yüreğin? Var mı cesaretin? Yoksa yine Saray’ın odalarına saklanarak mı konuşacaksın. Uydurma gizli tanık seversin, yalanları medyanda yayınlayarak milleti kandıracağını sanırsın. Sana kimse inanmıyor, senin medyana zaten inanmıyor. Kusura bakma Erdoğan, atı alan Üsküdar’ı geçti. Senin dönemin bitti, öyle de bitti böyle de bitti! Millet senin Ali Cengiz oyunlarından bıktı. Ben buradayım, bana gel bana! Başkasına yürüme. Abdestinde şüphesi olmayanın namazında şüphesi olur mu? Ben bekliyorum buradayım" dedi.

"BİZE YENİLGİYİ ÖĞRETEMEYECEKSİN"

Kendisine açılan davalara ve soruşturmalara da işaret eden Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Millet biliyor ama biz İngilizce’ye çevirip dünyaya anlatamıyoruz. Ahmak davası, bilirkişi davası bir de üstüne kendisinde olmayan diploma davası. 35 yıl sonra benim diplomamı iptal ettirmek isteyen kişi yarın tapularına, arabalarınıza, bankadaki paralarınıza diplomam gibi çöker. Ekrem İmamoğlu olmadan seçim istiyorsunuz, korkuyor! İnsan beni göründe korkar mı, bir yaşındaki çocuk beni görünce kucağıma gelmek istiyor. Benden kim korkar? Millete yanlış yapan. Suç icat ediyorlar. 2014 yılından beri tek suçum sandıkta yenilmemek. Bu cümleleri aklına kazı, bize yenilgiyi öğretemeyeceksin. Ne olacak biliyor musunuz? Milletten tarihte görmediğiniz demokrasi tokadını yiyeceksiniz. O sandık gelecek millet seni o sandıkta evine gönderecek. Cesaretiniz varsa karşımıza çıkın."

İL BAŞKANI ASLANOĞLU: "CHP BAŞARACAK, TÜRKİYE KAZANACAK!"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da konuşmasında, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştireceği ön seçime ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara değindi.

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu’nu İzmir’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Aslanoğlu, İzmir’in tarihi önemine vurgu yaptı. “İzmir, Hasan Tahsin’in ilk kurşunu attığı, düşmanın denize döküldüğü kenttir. İzmir’in kalbine hoş geldiniz” dedi.

Ekonomik sorunlara dikkat çeken Aslanoğlu, Türkiye’nin dört bir yanında halkın geçim derdiyle boğuştuğunu belirtti. Ödemiş’te karşılaştığı bir emeklinin sözlerini aktararak, “Sadece eşime çay aldım, kendime alamadım” diyen vatandaşın durumunun içler acısı olduğunu ifade etti. İktidarın bu tablodan utanmadığını belirten Aslanoğlu, “Yaşadıkları saraydan başka bir yeri görmüyorlar. Halkın sesini duymuyorlar” dedi.

"SANDIK GELİRSE GİDECEKLERİNİ BİLİYORLAR"

Aslanoğlu, iktidarın seçimden çekindiğini ve bu nedenle CHP’ye yönelik baskıların arttığını belirtti. “Korkuyorlar, çünkü saltanatları yıkılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ni hedef almalarının nedeni de bu. Ancak biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Küçük meselelerden ayrışmak yerine büyük mücadeleye hazırlanmalıyız” ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı zaferin iktidar tarafından sindirilemediğini öne süren Aslanoğlu, CHP’li belediye başkanlarına yönelik baskılara dikkat çekti. İstanbul’da üç belediye başkanının tutuklu olduğunu ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmaların arttığını belirterek, “Ona kötülük yapmaya çalışıyorlar ama biz buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Konuşmasının sonunda CHP’nin mücadelesine vurgu yapan Aslanoğlu, “Ortak akıl, uzlaşma ve demokrasiyle ülkeyi ayağa kaldıracağız. Tek adam rejimine karşı birleşerek Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz” dedi. İzmir’den güçlü bir çağrıda bulunan Aslanoğlu, partilileri 23 Mart’taki ön seçime katılmaya ve CHP’yi iktidara taşımak için mücadele etmeye davet etti.

Son olarak, tüm partililere seslenen Aslanoğlu, “Ayağa kalkın İzmir, ayağa kalkın Türkiye! CHP başaracak, Türkiye kazanacak!” diyerek konuşmasını coşkulu bir şekilde tamamladı.

CEMİL TUGAY: "İMAMOĞLU’NA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK ONURDUR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, yaptığı konuşmada, CHP çatısı altında siyaset yapmanın bir onur olduğunu vurguladı. Tugay, belediye başkanları ve örgüt üyeleriyle birlikte en iyi hizmeti sunma anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek, “En iyi siyaset, hizmettir” dedi.

Cumhuriyet’i kuran kadroların mirasını taşıyan CHP’nin, yaklaşan genel seçimlerde Türkiye’nin umudu olacak bir aday çıkaracağını ifade eden Tugay, ülkenin büyük bir adaletsizlikle mücadele ettiğini söyledi. “Yoksulluk ve işsizlik bir yana, insanlar iki kelime eleştiri yapamaz hale geldi. İş insanları şikâyet ettiklerinde gözaltına alınıyor, siyasetçiler ve gazeteciler tutuklanıyor” diyerek mevcut durumu eleştirdi.

Ülkenin, toplumun her kesimini kucaklayacak, kutuplaşmayı sonlandıracak bir lidere ihtiyacı olduğunu belirten Tugay, “Yoksulluğu bitirecek, gençlere umut olacak bir lider lazım. Ve o lider bugün burada” diyerek Ekrem İmamoğlu’na desteğini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun seçim sürecindeki ilk durağı olarak İzmir’i seçmesinin önemine dikkat çeken Tugay, İzmir’in kurtuluşun ve kuruluşun şehri olduğunu vurguladı. “Her türlü haksızlığa karşı direnişin şehridir İzmir. O yüzden bu yolculuğun ilk durağında İmamoğlu’na ev sahipliği yapmak bizler için onurdur” dedi.

"ÖNCE CHP, SONRA TÜRKİYE AYAĞA KALKACAK"

Konuşmasını, CHP’nin adalet, hukuk ve ahlak mücadelesine vurgu yaparak tamamlayan Tugay, “Biz bu devrim yolunun yoldaşıyız, yanındayız. Bu yolculukla beraber yürekten inanıyoruz ki önce CHP, sonra Türkiye ayağa kalkacak. Sonunda CHP kazanacak, Türkiye kazanacak” ifadelerini kullandı.