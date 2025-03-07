CHP’de önseçimin tek adayı olan İmamoğlu 23 Mart’a kadar en az 10 ile gidecek: Mücadelenin ilk adımı

Yayınlanma: 07.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.03.2025 - 04:00

İmamoğlu ilk olarak yarın İzmir’e gidecek. Saat 13.00’te Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda hem partilileriyle hem de yurttaşlarla bir araya gelecek. Aynı günün akşamı Kayseri’ye geçecek olan İmamoğlu, burada saat 20.30’da EKM Erciyes Kültür Merkezi’nde konuşacak. İmamoğlu pazar günü ise Adana’da olacak. Ardından da Diyarbakır’a geçmesi beklenen İmamoğlu’nun 23 Mart’a kadar en az 10 ile gideceği belirtiliyor.

ZİYARETLER HAFTA SONU

İmamoğlu’nun bu programları için gittiği yerlerin meslek odası temsilcileri ile siyasi partilere de davetler yapılacağı söyleniyor. Hafta içinde İstanbul’da belediyedeki görevlerini sürdüreceği vurgulanan İmamoğlu’nun, il ziyaretlerini hafta sonlarında yapacağı aktarılıyor. Bu kapsamda İmamoğlu’nun Antalya, Trabzon, Ankara, Kastamonu ve Erzincan’a da gitmesi bekleniyor.

GEÇİM SIKINTISININ ÇÖZÜMÜ

İmamoğlu’nun gittiği yerlerde hem önseçime katılım için partililerinden destek isteyeceğini hem de genel siyasete dair görüşlerini paylaşacağını söyleyen CHP kurmayları, “Konuşmalarında özellikle gazetecisinden sanatçısına, iş insanından vatandaşına düşüncelerini söyleyen herkesin uğradığı haksızlıkları, adaletsizlikleri anlatacak. Yaşlısından gencine insanların çektiği geçim sıkıntısını ve buna karşı çözümün CHP’de olduğunu söyleyecek. Bu yüzden insanları birlikte mücadeleye davet edecek” dedi.

Bir yandan da milletvekillerinin görevlendirildiği illerde seçime katılımı artırmak için çalışacağını söyleyen kurmaylar, “Seçimde tek aday da olsa, tarihte ilk defa parti üyeleri aday belirleyecek. Bu aynı zamanda bir partinin tüm üyeleriyle siyasetin dizayn edilmesine karşı çıkması anlamına gelecek. Üyelerimiz cumhurbaşkanı görmek istedikleri kişiyi kendi belirlemiş olacak ve o andan itibaren 1 milyon 700 bin üyemiz aslında uzun soluklu bir mücadelenin ilk adımını atmış olacak” ifadelerini kullandı.

'HESAP VERMELERİ ŞART'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından dün Beşiktaş Belediyesi’ni ziyaret ederek işçilere moral verdi.

İmamoğlu, “Bu ülke değiştiği gün, bunların yaptığı zalimliği onlara asla yapmadan ama her haksızlığı ve hukuksuzluğu yapanın da sonuna kadar, hukukun önünde, güçlü bir adalet sisteminin önünde hesap vermelerinin şart olduğunu biliyoruz” diye konuştu.