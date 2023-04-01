Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce seçim sonucunu etkilemeyecek

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 10:32

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 10:48

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, TELE1’de yayımlanan Gazeteciler Masası’na konuk oldu.

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin "birinci turda" bitebileceğini söyleyen Sarı, Muharrem İnce’nin alacağı oyun seçimin sonucunu etkilemeyeceğini söyledi.

İnce'nin "yüksek oranlara ulaşamayacağını" ifade eden Sarı, “Muharrem İnce’nın alacağı oy seçimin kaderini değiştireceğini düşünmüyorum. Seçim ilk turda da bitecek diyorum. Bunu rakamlara dayanarak söylüyorum" dedi.

"YÜKSEK ORANLARA ULAŞAMIYOR"

Sarı, sözlerinin devamında "Vatandaşa soruyoruz Muharrem İnce yüzde kaç oy alır diyoruz. Çok yüksek oranları çıkıyor. Ama kime oy vereceksiniz diyoruz. O zaman da Muharrem İnce yüksek oranlara ulaşamıyor” ifadelerini kullandı.

"PARTİSİNİ YETERİNCE YUKARI ÇEKEMİYOR"

Sarı, Memleket Partisi’nin milletvekilliği seçimlerinde Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde alacağı oydan daha az oy alacağını belirterek, “Meclis seçiminde sayın İnce’nin partisi kendi oy oranının 5’te 6’da 1 oranı kadar çıkıyor. Bu da şu demek karizmatik bir aday var partisini yeterince yukarılara çekmiyor. Bu kendisi için çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

"KAMPANYALARIN ETKİLİ OLACAĞI SEÇİM"

Murat Sarı ayrıca, seçimde sürekli fikir değiştiren seçmenlerin etkili olacağını da söyleyerek, “Ortada yüzde 5-6’lık bir seçmen kitlesi var 10 günde bir fikir değiştirebiliyor. Yüzde 10’luk bir kesim var. Seçim şimdi bunların etrafında dönüyor. 2002’den bu yana gördüğüm seçimler arasında kampanyaların en etkili olacağı seçim bu seçim” diye konuştu.