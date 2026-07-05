Cumhurbaşkanı Başdanışman Saral’a 10 bin liralık tazminat: ATA Parti Genel Başkanı Zeybek, hakaretten dava açmıştı

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek’in, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral’ın sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı. Ankara 39. Asliye Hukuk Mahkemesi, Saral’ın Zeybek’e 10 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Dava, 29 Ekim 2025’te Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda Zeybek’in yaptığı konuşmanın ardından Saral'’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle açılmıştı.

Zeybek, kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek, Cumhuriyet’in 102. yılına atfen 29 bin 102 TL manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Mahkeme ise talebin bir bölümünü kabul ederek 10 bin TL manevi tazminata hükmetti.

ATA Parti tarafından yapılan açıklamada, kararın yalnızca bir tazminat hükmü olmadığı belirtilerek, “Karar, düşünce ve ifade özgürlüğü ile kişilik haklarının korunması arasındaki hukuki sınırın açık biçimde ortaya konulduğunu göstermektedir. Aynı zamanda hiçbir kamu görevinin, hiçbir makamın ve hiçbir unvanın hukukun üzerinde olmadığını da bir kez daha ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.

‘CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI SIFATI TAŞIMAK AYRICALIK SAĞLAMAZ’

Açıklamada, Zeybek’in hakaret içerdiğini savunduğu paylaşım nedeniyle yalnızca manevi tazminat davası açtığı, demokratik toplumlarda düşüncelerin ceza tehdidiyle bastırılmasını doğru bulmadığı için ceza davası yoluna gitmediği belirtildi. Buna karşın ifade özgürlüğünün hakaret hakkı anlamına gelmeyeceği vurgulanarak hukuki yollara başvurulduğu ifade edildi. Parti açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Danışmanı sıfatı taşımak hiç kimseye hukuki ayrıcalık sağlamaz. Hukuk devletinde herkes kanun önünde eşittir” denilerek mahkeme kararının hukuk devleti ilkesini güçlendirdiği kaydedildi.