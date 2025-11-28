Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın hedefinde bu kez 'Kara Cuma' kampanyaları var: 'Gerekli idari ve hukuki adımlar derhâl atılmalı'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kara Cuma’ya karşı gerekli hukuki ve idari adımların atılması gerektiğini söyledi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Saral, bazı mağazaların bu ifadeyle Cuma gününün manevi değerini ticari amaçla kullandığını belirtti.

Bu tür uygulamaların toplumun hassasiyetleriyle uyuşmadığını ve kabul edilemeyeceğini ifade etti.

"KARA CUMA" ELEŞTİRİSİ

Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir kısım mağazaların 'Kara Cuma' adı altında, bu milletin asırlardır mübarek bildiği Cuma gününün kutsiyetini reklam malzemesi hâline getirmesi asla kabul edilemez.

Cumanın bereketine, maneviyatına dil uzatan, ticari kazanç uğruna değerlerimizi aşındıran bu anlayış; ne geleneklerimizle ne de toplumumuzun hassasiyetiyle bağdaşmaktadır.

Buradan açıkça ifade ediyorum:

Bu ucuz pazarlama taktikleriyle milletin maneviyatını hedef alanlara karşı gerekli idari ve hukuki adımlar derhâl atılmalıdır.

Denetim mekanizmaları devreye girmeli, bu kavramı kasıtlı şekilde kullananlara yönelik gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.

Cuma, bu millet için kara değil; nurun, rahmetin, kardeşliğin ve bereketin günüdür.

Kimsenin bunu gölgelemeye, kirletmeye hakkı yoktur.

Yetkilileri milletimizin hassasiyetine sahip çıkmaya; işletmeleri ise değerlerimizle dalga geçmeyi bırakarak kendilerine gelmeye davet ediyorum."