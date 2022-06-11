Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit kimdir, kaç yaşında?

11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:11

1973 yılında Karabük'te doğan Sevgi Yiğit, Fatih Kız Lisesi'nden mezundur. Yiğit, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Profesyonel iş hayatına, lisans eğitimine devam ederken Kanal 7 Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde başladı. Kariyerini daha sonra Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'nda sürdürdü. 1998 yılından bu yana Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'nda yönetici olarak görev yapmaktadır.

6 Mayıs 2018'de yapılan 6. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sevgi Yiğit, 8 Ocak 2019'da tanıtım ve medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 24 Mart 2021'de yapılan 7. Olağan Kongre'de MKYK Üyeliğine seçildi.

SEVGİ YİĞİT CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANLIĞI'NA ATANDI

AKP MKYK üyesi Sevgi Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı. Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin yayınlanan bugünkü sayısında "Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince Sevgi Yiğit görevlendirilmiştir" denildi.







