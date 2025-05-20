Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan, Demirören grubunu 'boykot' kararı: 'Uzak Şehir' oyuncularına çok sinirlendi!

Kanal D ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Ünsal ve Akbaba kişisel hesaplarından Coca-Cola reklamı yaptı.

Coca-Cola’nın İsrail’deki faaliyetleri, özellikle Batı Şeria’daki Atarot fabrikası, dünya genelinde boykot çağrılarının odağında.

BDS hareketi ve Filistin destekçileri, Coca-Cola'yı İsrail’in işgal politikalarına destek verdiği için tepki gösteriyor.

O PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

İki ünlü ismin Coca-Cola paylaşımı Türkiye'de de tepkilerin odağına oturdu. Bir tepki de hükümet kanadından geldi.





Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sosyal medya platformu X hesabından Ünsal ve Akbaba'nın paylaşımına tepki göstererek hem Kanal D'yi hem de bağlı olduğu Demirören grubunu boykot edeceğini açıkladı.

BOYKOT KARARINI AÇIKLADI

Akbaba'nın paylaşımı şöyle:

"Bu ikisi kim tanımıyorum, diziyi bilmiyorum. Maç falan yoksa kanal d’yi de izleyen biri değilim. Ama bundan sonra kanal d ve bağlı olduğu gruptaki hiçbir kanalı izlemeyecek, siyonizme destek olan markalara mecrasında yer verdiği sürece boykot edeceğim.

Bu arada Türk dizilerinin kahir ekseriyetinin ahlaksızlıktan beslendiği gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu, başka bir vesileyle de olsa."



