Cumhurbaşkanı danışmanı Sefer Turan kimdir? Sefer Turan'ın kardeşi kimdir?
AKP Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş'ın istifası ile gündeme gelen Sefer Turan kimdir? Sefer Turan'ın kardeşi kimdir?
Sefer Turan, 1962 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Kanal 7'de dış haberler müdürlüğü yaptı. Ayrıca Ülke TV'de Doğu-Batı adlı programı hazırlayıp sundu.
Uzun yıllar sahada çalıştı Irak, Afganistan gibi ülkelerde yaşanan savaşları yerinde izledi.
Turan, El Cezire, BBC Arapça, Russia Al Youm gibi Arapça yayın yapan uluslararası kanalların Türkiyeye ilişkin açık oturumlarına siyasi yorumcu olarak katıldı.
Kanal 7'den TRT'ye transfer olan Turan, Türkiyeden Arap ülkelerine Arapça yayın yapan TRT et Turkiyye'nin genel yayın koordinatörü görevine getirildi. Sefer Turan, Nisan 2011 Ağustos 2014 tarihleri arasında Başbakan Müşaviri olarak kadar görev yaptı.2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumhurbaşkanı başdanışmanlık görevine atandı.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.
SEFER TURAN'IN ESERLERİ NELERDİR?
Kudüs / Tarihin Kalbi (2004)
Coğrafyalar Gezdi Yüreğim (2006)
Bilimler Tarihçisi Fuat Sezgin (2010)
SEFER TURAN'IN KARDEŞİ KİDMİR?
Sefer Turan'ın kardeşi Cihangir Turan'ın doğalgaz şirketinde müdür olduğu biliniyor. AKP Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Sefer Turan'ın kardeşi Cihangir Turan'ı yumrukladığı iddia edildi. İddialarının ardından Ahmet Tıraş bugün istifa etti.
Sefer Turan’ın ağabeyi Mustafa Mahir Turan’ın da 2019 yılında Kahramanmaraş Valiliği Hukuk Müşaviri Mesut Taner Genç’in açığa alınmasına sebep olduğu iddia edilmişti.
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