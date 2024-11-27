Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır

Yayınlanma: 27.11.2024 - 22:48

Güncelleme: 27.11.2024 - 22:48

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mirasımıza sahip çıkan, onu yaşatmak yeni kuşaklara aktarmak için ömür harcayan insanlarımızın her biri de esasen yaşayan birer hazinedir. Başlattığımız çalışma neticesinde 2008-2022 yılları arasında toplam 67 miras taşıyıcımızı insan hazinesi ilan ettik.

Bu kıymetli isimlerin 15'i şaheser niteliğindeki eserlerini bizlere miras bırakarak ebediyete irtihal etti. Kültürümüzü yaşatan yeniden yorumlayan ve geniş kitlelere ulaştıran bu ustalarımızı bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Modern kültür endüstrisinin araçlarıyla milletimizin ve farklı toplumların kültürel birikimlerine saldırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Gönülle yapılan her şey sanattır, sanat eseridir. Türkiye'nin vilayetinde yaşayan insan hazinesi değerimiz mevcut.

“AŞK KİŞİNİN SEVDİĞİNDE YOK OLMASIDIR, ÖYLE BUGÜNKÜ GİBİ AŞK DEĞİL”

Bundan ne kadar memnuniyet duysak azdır. Bunun sırrının da şu olduğuna inanıyorum; Allah vergisi maharetlere sahip nice sanatçı üstadımız görülüyor ki unutulmaya yüz tutmuş olan değerlerimizi aşk ile ayakta tutuyor. Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Öyle bugünkü gibi aşk değil. Gerçek aşk bu. Yüreklerinde aşkı ellerinde maharetle birleştiren bu sanatkarlarımızı Rabbim sayılarını artırsın, bize yokluklarını göstermesin.

“K-POP’U ÇOK İYİ BİLEN AMA…”

Milletine tepeden bakan, kendi değerlerinden, kültüründen adeta tiksinen, batıdan çok batıcı zihniyetin, Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar halen kapanmadı. Kültürel inkar politikalarının en büyük zararı maalesef zihinlerde oldu. Bugün Avrupa'nın, Amerika'nın, uzak doğu ülkelerinin müzik listelerini ezbere bilen, sanatçılarını tanıyan ama kendi tarihinden birkaç bestekarın, aşığın, söz ve saz üstadının ismini bilmeyen insanlarımızı gördükçe belli bir döneme damgasını vuran inkar politikalarının yol açtığı tahribatı evet, çok daha net görebiliyoruz. K-pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya, Barış Manço'ya, Neşet Ertaş'a, Kayahan'a ve daha nice bu toprakların sesi, soluğu olan sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçe elbette endişeleniyoruz, üzülüyoruz, kendimizi sorguluyoruz.

“KAÇIRILAN ESERLERİ GETİRİYORUZ”

Çünkü bizler hemen her alanda insanlık tarihiyle mührünü vurmuş, zengin kültür varlığına sahip bir milletiz. Vatanımızın her köşesinde çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan eserler, şaheserler, sanat ürünleri bugün de görenleri kendine hayran bırakıyor. Mimari eserlerimizde, musiki geleneğimizde, el işi sanatlarımızda, edebi ve kültürel ürünlerimizde yalnızca mücavir coğrafyamızda değil, dünyada da parmakla gösterilen bir konumdayız. Haklı bir şöhrete sahibiz. Son 100-150 yılda maruz kaldıkları talana, yıkıma ve kültürel soykırıma rağmen ecdat yadigarı eserler, Balkanlardan Afrika'ya, Kafkaslardan Orta Doğu'ya kadar gönül coğrafyamızın dört bir köşesini aydınlatıyor.”