Erdoğan konuştu, RTÜK ceza kesti: Arka Sokaklar'ın 'Mesut Komiseri' Şevket Çoruh'tan karara tepki

Yayınlanma: 27.11.2024 - 17:19

Güncelleme: 27.11.2024 - 17:20

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli dizilerle ilgili çıkışının ardından bugün toplandı. Toplantıdan 4 diziye birden ceza çıktı.

Arka Sokaklar da cezalardan payını aldı.

Öte yandan STAR TV’nin “Sahipsizler”, NOW’un “Yabani” isimli dizileri ile SHOW’un “Deha” dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü.

Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

Arka Sokaklar geçen günlerde 'tarikat' konusunu ele alması sebebiyle dinci kesimleri rahatsız etmişti.

ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada dizi ve televizyon programlarını hedef almıştı.

Erdoğan, ''Toplumu bilgilendirici olması gereken diziler, tam tersine, şiddeti teşvik eden meşrulaştıran, araçsallaştıran kötü bir rol oynuyor. Bunun engellenmesi noktasında hepimize, özellikle de yapımcılara, senaristlere, medya organlarına ve RTÜK'e sorumluluk düşmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan "Son yıllarda filmlerin, dizilerin, televizyon programlarının aile ile birlikte dinî değerlerimizi, dindarları hedef aldığını da müşahede ediyoruz.Sarıklı, sakallı, başörtülü, çarşaflı, cüppeli vatandaşlarımıza ahlaksızca saldırılmakta, itibar suikastları düzenlenmektedir. Tıpkı 28 Şubat dönemindeki gibi belli toplum kesimlerimiz âdeta öcü gibi gösterilmekte, tahkir ve tahrik edilmektedir. Buna sessiz, tepkisiz kalmamız mümkün değildir" demişti.

ARKA SOKAKLAR'A 'TARİKAT' CEZASI

Erdoğan'ın bu konuşmasından bir gün sonra toplanan RTÜK'ün masadaki ilk raporu Kanal D’de yayımlanan “Arka Sokaklar Dizisi”ydi.

Toplantıda, dizi sahnelerinde "toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkâr söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı" bulundu.

Yayımlanan sahnelerle "toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına" kanaat getiren Üst Kurul, Kanal D’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

ŞEVKET ÇORUH'TAN KARARA TEPKİ

Bu haberin ardından dizinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh sosyal medyadan yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

Çoruh, "Ödül sayarım" ifadesini kullandı.