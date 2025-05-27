Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Şeffaf, hesap verilebilir ve güvenilir bir kamu yönetimine her zaman ihtiyacımız var.





Harcama yetkisine sahip her bir kamu çalışanı titizlikle hareket etmelidir. Kamu malının dikkatsiz, ölçüsüz, usulsüz ya da savurgan bir şekilde kullanılması, bizim için asla kabul edilemez. Kaynakların ekonomik, verimli, amacına uygun kullanılması temel önceliğimizdir. Sayıştay mensuplarımızdan da sorumlulukları dahilinde bu önemli vazifeyi itinayla yerine getirmelerini bekliyoruz.





Türkiye'de hiç kimse hukukun üstünde değildir. Kamu görevi ifa eden herkes milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir. Çiğ süt içmeyenin karnı da, başı da ağrımaz. Türkiye safrasındaki taşlardan kurtulacak.





Son dönemde yürütülen tahkikatları bu bakımdan gayet olumlu karşılıyoruz. Anayasamızın sunduğu imkanlar çerçevesinde biz de bu yönde atılan her türlü müspet adımı desteklemeyi sürdüreceğiz.





Merkezi ve yerel yönetimlerde kaynakların amacına uygun kullanılması önceliğimizdir. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız."