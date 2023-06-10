Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü: Forma hediye etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü. Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede Infantino, Erdoğan’a forma ve kaptanlık pazubendi hediye etti.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü: Forma hediye etti!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile de görüştü.

Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen Infantino ile Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde bir araya geldi.

Görüşmede FIFA Başkanı Infantino, Erdoğan’a forma ve kaptanlık pazubendi hediye etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.


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