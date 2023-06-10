UEFA Şampiyonlar Festivali üçüncü gününde devam ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali Yenikapı Festival Park'ta devam ediyor. Festivale yurttaşlar ilgi gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali Yenikapı Festival Park'ta devam ediyor. Festivale yurttaşlar ilgi gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali Yenikapı Festival Park'ta devam ediyor. Festivale yurttaşlar ilgi gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali Yenikapı Festival Park'ta devam ediyor. Festivale yurttaşlar ilgi gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali Yenikapı Festival Park'ta devam ediyor. Festivale yurttaşlar ilgi gösterdi.
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