UEFA'dan İstanbul'daki taraftarlara 'taksi' uyarısı!

Yayınlanma: 10.06.2023 - 15:40

Güncelleme: 10.06.2023 - 15:45

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım sürüyor.

İngiliz ekip Manchester City ile İtalyan takım Inter, Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını İstanbul'da paylaşacak.

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

"TAKSİ YOLCULUĞUNDAN KAÇININ"

Karşılaşmaya saatler kala ise UEFA'nın taraftarlara taksi kullanmama uyarısı yaptığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

"İstanbul'da taksi yolculuğundan kaçının" başlıklı görüntüde şu ifadeler yer alıyor:

"En hızlı ve en güvenli yolculuk için ücretsiz servisleri ve toplu taşıma araçlarını kullanın."

"YOĞUN İSTANBUL TRAFİĞİ"

UEFA'nın resmi internet sitesinde ise Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelecek taraftarlar için önemli hatırlatmalar yapılmıştı.

Şehir içi trafiğinin yoğun olduğu belirtilen bilgi notunda şu ifadeler yer alıyordu:

"Özel servis otobüsü, havaalanları, şehir merkezi ve stadyumdaki Taraftar Alanları (Fan Zone) arasında maç günü çalışacaktır. İstanbul'da beklenen yoğun trafik konusunda bir uyarı yayımlanmıştır. Şehir içinde seyahat beklenenden daha uzun sürebilir, bu nedenle bilet sahipleri planlamalarına yeterli zamanı ayırmalı ve taksiyle seyahat etmekten kaçınmalıdır. Resmi servisler ve toplu taşıma araçları ulaşım için en iyi yoldur."