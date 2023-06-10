Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 16:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Atatürk Havalimanı'nda görüştü.

İkilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.


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