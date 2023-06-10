Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Atatürk Havalimanı'nda görüştü.
İkilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.
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