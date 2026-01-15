Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: İki ilde enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı!

15.01.2026 09:49:00
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla; Ardahan'da doğal gaz boru hattı projesi ve Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kurulacak doğal gaz tesisi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin kararlar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulacak RMS- A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla, Başören Köyü sınırlarında yer alan 101 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Ardahan'da Posof ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin yapımı amacıyla Yurtbekler Köyü sınırlarında yer alan 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz, Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #enerji #Cumhurbaşkanı kararı #acele kamulaştırma

