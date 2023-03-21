Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkilerinin ele alındığı aktarıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; dün akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede Ramazan tebriğinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Musevilerin Nisan ayındaki Hamursuz Bayramı'nı kutladı.
"İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ"
Erdoğan, depremde gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla Herzog’a teşekkür ederek, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik kararlılığı koruduklarını belirtti.
Ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bu günlerde Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerinden derin kaygı duyduğunu söyleyen Erdoğan, Mescid-i Aksa’nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a sükûneti ve statükoyu koruma yönünde bugüne kadar sergilediği çabalar için teşekkür etti.
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