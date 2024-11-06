Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Aliyev ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Aliyev ile görüştü!
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DHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 10:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı.


Etiketler: #Aliyev #Azerbaycan #Recep Tayyip Erdoğan #görüşme

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