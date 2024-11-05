SOL Parti'den, Bahçeli'ye yanıt: 'Erdoğan'ı iktidarda tutma oyunu...'

Yayınlanma: 05.11.2024 - 17:28

Güncelleme: 05.11.2024 - 17:28

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, açıklamasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yineledi.

"Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacaktır" diyen Bahçeli, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan teröristbaşı, terörün bittiğini, PKK’nın lağvedildiğini, ihanet ve bölücülüğün çıkmaz sokak olduğunu söyleyecekse, haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞINA DESTEK

"Diyorlar ki, yeni anayasa hazırlık süreci için tahkimat yapıyormuşuz. Diyorlar ki, Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçtirmek için yol arıyormuşuz" diyen Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığına destek verdi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Aklında hala soru işareti olanlar varsa, son tahlilde diyeceğim de şudur; Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir."

SOL PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE YANIT

Bahçeli'nin kısa sürede gündem olan açıklamalarına SOL Parti'den yanıt geldi.

Partiden yapılan açıklamada, "Şimdi iktidarın önümüzdeki dönemdeki planının asıl olarak, baştan beri söylediğimiz gibi, tek adam rejiminin ve Erdoğan’ın başkanlığının devamının sağlanması olduğu bir kere daha açıkça ortaya çıkmış oldu" denildi.

SOL Parti'den yapılan "Kürt açılımı olarak lanse edilmeye çalışılan iktidar politikası Erdoğan'ı iktidarda tutma oyunu" başlıklı açıklama şöyle:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı gurup konuşmasında amaçlarının, mevcut tek adam rejiminin ve Erdoğan’ın başkanlığının bir dönem daha devamını sağlamaya yönelik olduğunu açıkladı.

Bu şekilde (son zamanlarda muhalif çevrelerce yeni bir ‘Kürt açılımı’ olarak lanse edilmeye çalışılan) iktidar politikasının ardındaki asıl amacı açıklamış oldu. Bazı Kürt hareketi sözcülerinin de dahil olduğu muhalefet çevrelerince ortada sanki bir 'Kürt açılımı' söz konusuymuş gibi yapılan tartışma ve söylemlerin hiçbir anlamı olmadığı da görüldü.

Şimdi iktidarın önümüzdeki dönemdeki planının asıl olarak, baştan beri söylediğimiz gibi, tek adam rejiminin ve Erdoğan’ın başkanlığının devamının sağlanması olduğu bir kere daha açıkça ortaya çıkmış oldu.

Belli ki önümüzdeki dönemde bu amaç doğrultusunda gerilim ve oldu bittiler yaratılarak geçmişte 'Atı Alan Üsküdar’ı Geçti' şeklinde gördüğümüze benzer süreçler yaşayacağız.

Bu yüzden şimdi bütün muhalefet güçlerini bu gelişmeleri dikkate alarak siyaset yapmaya, iktidarın aldatma ve iç tartışmaları kışkırtmaya yönelik oyunlarından uzak durmaya çağırıyoruz."