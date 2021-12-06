Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarını uyardı: Muhalefete karşı sessiz kalmayın

06 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, grup başkanvekillerinden “muhalefetin, özellikle de CHP’nin partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamalarını istediği” öğrenildi. Erdoğan’ın, grup başkanvekillerine, “Çıkıp muhalefete karşılığını verin. Meclis’te aktif olun, sessiz kalmayın” dediği kaydedildi.

Erdoğan’ın başkanlığında toplanan son AKP MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan’ın toplantıda, “asgari ücretin 4 bin TL’nin altına düşürülmemesini istediği” belirtilirken, toplantıda dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı. Erdoğan, grup başkanvekillerinden “muhalefete karşı sessiz kalmamalarını” istedi. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinden hem AKP’ye hem hükümete hem de “şahsına yönelik sert eleştirilerin” geldiğini belirten Erdoğan’ın, grup başkanvekillerinden de “aynı sertlikte karşılık vermelerini istediği” belirtiliyor. Erdoğan’ın ayrıca grup başkanvekillerinden “iktidarın icraatlarını Meclis’te etkin bir dille anlatmalarını istediği” de ifade ediliyor.

AKBAŞOĞLU ÖRNEĞİ

Erdoğan’ın, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nu da “örnek gösterdiği” belirtiliyor. İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın bir yurttaşa küfür etmesi, TBMM Genel Kurulu’nda sert tartışmalara neden olmuş, İYİ Partililer ile AKP’li ve MHP’li milletvekilleri arasında gerilim yaşanmıştı. AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’nun küfre ilişkin sözleri gerilimi tırmandırmıştı. Erdoğan, Akbaşoğlu’nu “örnek göstererek”, iktidarın yürüttüğü politikalara karşı “gerekli cevabı vermelerini istediğine” dikkat çekiliyor.