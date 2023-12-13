Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Saray'da bir araya geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i Saray'da kabul etti.
Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
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