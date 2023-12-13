Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Saray'da bir araya geldi.

DHA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i Saray'da kabul etti.

Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. 


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