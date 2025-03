AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hemşerileri Rize'den böyle seslendi: "Hükümet istifa"

Yayınlanma: 24.03.2025 - 09:52

Güncelleme: 24.03.2025 - 10:00

CHP Rize İl Başkanlığında kurulan sandıklarda yurttaşlar oy kullanmak için adeta birbiriyle yarıştı. Rize’li yurttaşlar ön seçimlerde toplam 33 bin 579 oy kullandı. CHP üyesi yurttaşlar 4 bin 154, oy kullanırken dayanışma için oy kullanan yurttaşların sayısı ise 29 bin 426 oldu.

Oy sayımının ardından CHP İl Başkanlığı önünde toplanan binlerce kişi buradan “Hak hukuk adalet”, "Diplomasız Erdoğan”, "Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Direne direne kazanacağız”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, "Hükümet istifa" sloganları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş Atatürk caddesinde bulunan Rize Kültür Merkezinin önünde sona erdi. CHP İl Başkanı Saltuk Deniz burada yaptığı konuşmada şunlar söyedi:

"Tarihine geçen bir seçim oldu her görüşten insan her inançtan insan her partiden insan bugün gelerek demokrasi için adalet için hukuk için Ekrem Başkan için her türlü baskılara karşı gelip oy kullandı ve dediler ki, biz Rizeliler olarak sizlerin baskısını kabul etmiyoruz, sizlerin adaletsizliğini kabul etmiyoruz, sizlerin hukuksuzluğunuzu kabul etmiyoruz, biz daha demokratik bir ülkede demokratik bir ülkede yaşamak istiyoruz , mağdur ediliyoruz diyerek iktidara geldiniz kendinizin bin kat daha insanları mağdur ediyorsunuz. Ekrem Başkan'ın uğramış olduğu bu haksızlığa gösterilmiş olan bu yalanlara bu iftara rağmen biz diyoruz ki Rize'den Rize'nin meydanından Rize'nin tüm ilçelerinden biz Ekrem Başkan'ın yanındayız, biz demokrasiden yanayız biz hukuktan yanayız, biz hukuktan adaletten yanayız. Ekrem Başkan içeriden çıkana kadar Türkiye'ye adalet Türkiye'ye demokrasi gelene kadar biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, bu son yürüyüşümüz son miting imiz değil bundan sonra da bu mücadeleyi sürdürecek etkinliklerde çalışmalarda hep beraber olacağız, bir sonraki etkinlikte buluşmak üzere hepinize saygılar ve sevgiler."

Gerçekleşen eyleme, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz de katılarak destek verdi.