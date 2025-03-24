Kabine Toplantısı bugün: Gündemde 'İmamoğlu ve İBB soruşturmaları' var
Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için başlayan eylemler sürerken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Kabine gündeminde İBB'ye yönelik soruşturma süreci ve dış politika olacak. İşte gündemdeki konular...
Aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak.
GÜNDEMDE 'İMAMOĞLU VE İBB' VAR
NTV'nin haberine göre; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar ele alınacak.
Öte yandan toplantıda, dış politika da görüşülecek.
İsrail'in ateşkesi bozarak yeniden Gazze'ye saldırılara başlamasıyla derinleşen kriz de masaya yatırılacak.
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