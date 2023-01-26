Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan İlhan Kılıç ve Kenan Deniz için af kararı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 07:41

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 08:39

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ile eski Tümgeneral Kenan Deniz'ın cezaları Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Adi suçlardan 9 yıl 46 ay hüküm giyen Osman Kartal'ın cezası da sağlık sorunları nedeniyle affedildi.

Adli Tıp raporuna göre İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'de "kocama" hali görülmüştü.

86 yaşındaki İlhan Kılıç, 28 Şubat döneminin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri ve eski Hava Kuvvetleri Komutanıydı.

74 yaşındaki Kenan Deniz ise dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı'ydı.

28 Şubat davası

2 Eylül 2013'te başlayan 28 Şubat davasında 103 sanık, 28 Şubat sürecinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak"la suçlandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Nisan 2018'de 103 sanıktan 21'i hakkında müebbet hapis cezası verdi. 68 sanık beraat etti. 10 sanık için zaman aşımının dolması, 4 sanık için de hayatlarını kaybetmiş olmaları nedeniyle dava düşürüldü.

1 numaralı sanık olan dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, 26 Mayıs 2020'de temyiz süreci devam ederken hayatını kaybetti.

Yargıtay 9 Temmuz 2021'de 14 sanık (Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker) hakkında verilen müebbet hapis cezalarını onadı.

Davada hüküm giyen emekli generallerin rütbeleri Genelkurmay Başkanlığı'nın kararıyla söküldü.

Vural Avar, 22 Aralık 2022'de tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde demans hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Çevik Bir, Çetin Saner ve Aydan Erol'dan sonra bu ay Hakkı Kılınç da sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.