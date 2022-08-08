Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı
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Erdoğan, "Birlik ve beraberliğin simgesi olan #AşureGünü’nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı. 

 

 

 


Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan aşure

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