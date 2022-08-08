Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Erdoğan, "Birlik ve beraberliğin simgesi olan #AşureGünü’nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
Birlik ve beraberliğin simgesi olan #AşureGünü’nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 8, 2022
Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/j4G2BNhwxO
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