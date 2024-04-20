Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava

6 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine dava açtığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava
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Türkiye günlerce 12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ı konuştu. Baba Şaban Vatan, kızının intihar etmediğini “öldürüldüğü”nü iddia etmişti.

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine dava açtığını duyurdu.

Erdoğan'ın kendisine dava açtığına ilişkin e-Devlet görüntüsünü paylaşan Vatan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

""Sn. Erdoğan avukatınızın amacı nedir, yetmedi mi? Hakkımda yıllardır yaşattığınız zülüm, yetmedi mi? 6 yıldır katilleri sokakta gezdiriyorsunuz. Kendi adaletimizi artık kendimiz mi sağlayalım Benim evladım öldürüldü evladım. Lanet Olsun!"

Vatan'ın yaptığı paylaşımda, söz konusu davanın ilk duruşması 22 Mayıs'ta saat 14.00'da görülecek.


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