Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal mesajı!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:11

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yâd edilecek nadide bir miras bırakan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının 32’nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum."