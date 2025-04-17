Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Turgut Özal'ın 32’nci yıldönümü için anma mesajı paylaştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yâd edilecek nadide bir miras bırakan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının 32’nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum."
Etiketler: #Cumhurbaşkanı #mesaj #Recep Tayyip Erdoğan #TURGUT Özal
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