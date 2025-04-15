Özgür Özel, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 26 Nisan 2022'de yaptığı konuşması nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Özgür Özel, Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 11:23

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 75 bin liralık manevi tazminat kazandı.

CHP lideri Özgür Özel'in, Çağlayan Adliyesi Önünde yaptığı açıklamalar üzerine açılan davada, Özel 75 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

ERDOĞAN'IN AVUKATI DUYURDU

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın X hesabından açıklama yaptı.

Aydın, "26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir" dedi.


Etiketler: #Ankara Bölge Adliye Mahkemesi #Ankara #Erdoğan #Özgür Özel

İlgili Haberler

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinin ayrıntıları belli oldu: 'Önemli bir eşikti...'

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinin ayrıntıları belli oldu: 'Önemli bir eşikti...'
Çok konuşulacak iddia: Erdoğan, yargı mensubuna ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi

Çok konuşulacak iddia: Erdoğan, yargı mensubuna ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
Son Dakika... Ekrem İmamoğlu 'uyarımı yapıyorum' diyerek 'Erdoğan ve çevresine' seslendi!

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu 'uyarımı yapıyorum' diyerek 'Erdoğan ve çevresine' seslendi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler