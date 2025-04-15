Özgür Özel, Erdoğan'a tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 26 Nisan 2022'de yaptığı konuşması nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 75 bin liralık manevi tazminat kazandı.
CHP lideri Özgür Özel'in, Çağlayan Adliyesi Önünde yaptığı açıklamalar üzerine açılan davada, Özel 75 bin lira manevi tazminat ödeyecek.
ERDOĞAN'IN AVUKATI DUYURDU
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın X hesabından açıklama yaptı.
Aydın, "26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir" dedi.
26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle;— Hüseyin Aydın (@hsynaydn) April 15, 2025
CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine,
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL…
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