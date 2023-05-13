Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta'yı genel müdürlüğe atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda açık bulunan Muğla Bölge Müdürlüğüne Ruşen Arvas atandı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görevine ise Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Ekinci'yi de Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirdi.
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