Cumhurbaşkanı maaşı torbada: Şu anki maaşı da artacak!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 04:00

Tam adı “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan “torba teklif” yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Yeni düzenlemeye göre cumhurbaşkanına, TBMM başkanına mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler toplamının yüzde 5 fazlası aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenek olarak verilecek.

Teklif ile cumhurbaşkanının şu andaki maaşı da artacak. Cumhurbaşkanının şu anda maaşı aylık brüt 238 bin lira. Vergi ve prim kesintileri düştükten sonra maaşın 150-180 bin lira arasında olduğu düşünülüyor. Teklif ile maaşta artış olması bekleniyor. Öte yandan emekli cumhurbaşkanı aylığı ek ödeme hariç 95 bin 200 lira. Teklif ile emekli cumhurbaşkanı aylığı ek ödeme hariç 142 bin 456 liraya çıkıyor. TBMM başkanının emekli aylığı ise 135 bin 670 lira. Milletvekili emekli aylığı da 124 bin 68 lira.