Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada enflasyona değindi. Oktay açıklamasında, "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız" dedi.
Oktay, "Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifi yaklaşık yüzde 3,7 azalış göstermiş ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlenmiştir" diye konuştu.
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