'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beş gence beraat: Kararda 'ifade özgürlüğü' vurgusu

Kadın cinayetlerine karşı 9 Ekim 2024’te Marmara Üniversitesi’nde yaptıkları eylem nedeniyle haklarında “Cumhurbaşkanına hakaret” davası açılan beş öğrenci hakim karşısına çıktı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada savcı, sanıkların beraat etmesi yönünde mütalaa verdi. Mütalaa sonrası kararını açıklayan mahkeme başkanı, öğrencilerin pankart olarak açtığı karikatürün ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

"MÜLGA DURUMUNDA BİR SUÇLAMA"

Beraat kararı verilen gençlerden Bahar Uluçay’ın avukatı Arif Anıl Öztürk karar sonrası Cumhuriyet’e konuştu.

2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrası cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olması nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun hukuken mülga (varlığı kaldırılan) durumunda olduğunun altını çizen Av. Öztürk, “Bu madde üzerinden yapılan yargılamalar acilen son bulmalı ve TCK’nın bu maddesi de resmen mülga edilmelidir” dedi. Davaya konu olan pankarta da değinen Av. Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"KARİKATÜRÜ SUÇ UNSURU SAYMAK DEMEK"

“Pankartta hakareti bir yana bırakalım ağır eleştiri diyebileceğimiz bir detay dahi yoktur. Soruşturma savcısı tamamen soyut beyanlarla sadece pankartta Recep Tayyip Erdoğan’ın karikatürünün bulunmasından yola çıkarak iddianame hazırlamıştır. Karikatürler amacı gereği iğneleyici ve eleştireldir. Bundan suç yaratmaya çalışmak bütün karikatürleri suç unsuru saymaktır. Türk yargısının artık bu gibi davalarla meşgul edilmemesi, TCK m. 299’un da bir an önce Türk Ceza Kanunu’ndan çıkarılması gerekmektedir.”