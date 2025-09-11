'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan avukat ilk kez hakim karşısına çıktı: Duruşma 30 Ekim’e ertelendi

HABER: BATUHAN SERİM

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X platformundaki hesabı engellendikten sonra, onun paylaşımlarının yer aldığı broşürleri sokaklarda dağıtarak bu anları sosyal medya üzerinden paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir yurttaşın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elini öpmesine dair yaptığı sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. 50 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edilen avukat Saldıroğlu bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

20. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen duruşmayı; Avukatların Hakları Grubu, Genç Savunma ve Avukatın Sesi İnisiyatifi’nden avukatlar da takip etti.

‘SUÇ DEĞİL BİR UYARI NİTELİĞİNDE’

“Sırf beni 50 gün tutmak için Cumhurbaşkanına hakaret suçu eklendi” diyerek savunmasına başlayan Saldıroğlu, “Bir avukat olarak 50 gün tutuklu kaldım” ifadelerini kullandı.

"Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada" yazdığı paylaşımına ilişkin konuşan Saldıroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Nazik ve kibar bir uyarıdır. Alelade bir uyarı niteliğindedir. Eleştiri dahi değildir. Ne yaptığını bilmeyen kişilere yönelik uyarı niteliğindeydi.”

Saldıroğlu, “Örneğin şu an bir asli yargılama söz konusu ancak ben savunma kapsamında bir boşanma davası savunması yapıyor olsam hakim tarafından ‘aklın yerinde olsa’, ‘konumuzla ne alakası var’ gibi bir eleştiri alırım. Paylaşımda kast edilen budur” diye ekledi.

"Siz Türk polisi değil, Tayyip'in kulusunuz" şeklindeki paylaşımına ilişkin de savunma yapan Saldıroğlu, “‘Kul’ ifadesi polise yönelik beyan kapsamında dahi değerlendirilemez. Beyanlarımın suç olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“İki ifadede de suç olmadığı kanaatimdeyim” savunmasını yapan Saldıroğlu, “Beraatımı ve yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.

‘DOSYANIN TEK DAYANAĞI KOLLUK TUTANAĞI’

Saldıroğlu'nun müdafi avukatlarından Mehmet Can Seyhan, “Bu yargılamanın bir avukat yargılaması olduğunun zapta geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dosyanın tek dayanağı kolluk tutanağıdır. Bir soruşturmayı sadece savcı başlatabilir ancak mevcut dosyada bir araştırma tutanağı var. Söylemek gerekir ki polisin bir soruşturma başlatma yetkisi yoktur. Bu durumda usulüne uygun bir soruşturmanın başlatılmadığını söyleyebiliriz" dedi.

‘CUMHURBAŞKANI’NIN ŞEREF, ONUR VE HAYSİYETİNİ ZEDELEYİCİ NİTELİKTE’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın avukat Melih Tüfenkci ise ‘İfadeleri sayın Cumhurbaşkanı’nın şeref, onur ve haysiyetini zedeleyici niteliktedir” şeklinde konuştu.

Tüfenkci, “Sanık yurtdışına çok sık gittiğini ve bağlantılarının olduğunu beyan ettiğinden, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Saldıroğlu ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapmak üzere süre talebini kabul eden mahkeme, yurt dışı çıkış yasağını da kaldırarak duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, İmamoğlu’nun paylaşımlarını çıktı alıp sokaklarda dağıtan ve kendi sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesiyle ilgili bir paylaşımında "Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada" ifadesi nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Avukat Burak Saldıoğlu, iddianamenin hazırlanmasından bir gün sonra, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tensiple tahliye edilmişti.