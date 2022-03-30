'Cumhurbaşkanına hakaretten' dava açılmıştı: Kılıçdaroğlu'nun avukatına hapis istemi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandığı davada, savı mütalaasını açıkladı. Çelik’in, 4 yıla kadar hapsi istendi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmalarında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapsi istenen Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Celal Çelik katılmadı. Çelik’in avukatı Çağlar Çağlayan duruşmada hazır bulundu.
SAVCI 4 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Celal Çelik’in Ankara Asliye 6. Hukuk Mahkemesinde açılan manevi tazminat davasında ve Anadolu Asliye 15. Hukuk Mahkemesinde açılan manevi tazminat davasında, mahkemeye sunduğu cevap dilekçelerinde kullandığı ifadelerin savunma hakkının kullanılması içinde kalmadığı, Çelik’in üzerine atılı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediğini kaydetti.
Mütalaada, sanık Çelik’in “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 4 yıla kadar hapsi istenirken, “görevi kötüye kullanma” suçundan ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtilerek, beraatine karar verilmesi talep edildi.
Sanık Celal Çelik’in avukatı mütalaaya karşı savunmasını yapmak için süre istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunmasını yapmak üzere gelecek celseye kadar süre vererek duruşmayı erteledi.
AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU
Çelik konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
"Erdoğan’ın açtığı davada; ‘Müvekkilim ve Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk eleştirileri doğrudur, Sıfırlama Tapeleri gerçektir, bunları ispatlayacağız’ dediğim için hakkımda; Cumhurbaşkanına Hakaret ve Avukatlık Görevini Kötüye Kullanma suçlarından dava açılmıştı!
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan bugünkü duruşmada (mütalaası ile) Savcı; Cumhurbaşkanına Hakaret Suçundan cezalandırılmamı istemiş! Anlaşılan korkutup yıldırabileceklerini sanıyorlar! Hadi ordan! Hodri meydan! 30 Eylül'deki karar duruşmasında görüşürüz!"
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