Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

Antalya'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan N.D. (42) adlı kadın tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 13:38
Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir kafede, Hollanda doğumlu olduğu öğrenilen N.D.'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Durumun emniyet görevlilerine bildirilmesinin ardından kadın gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen N.D., Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Antalya Erdoğan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan gözaltı

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