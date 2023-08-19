Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
Antalya'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan N.D. (42) adlı kadın tutuklandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir kafede, Hollanda doğumlu olduğu öğrenilen N.D.'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Durumun emniyet görevlilerine bildirilmesinin ardından kadın gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen N.D., Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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