Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan avukat Efkan Bolaç beraat etti

Yayınlanma: 02.06.2023 - 13:08

Güncelleme: 02.06.2023 - 13:08

Karikatürist Carlos Latuff’un Soma faciası ve Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından öldürülen Berkin Elvan’ı konu edinen iki karikatürünü sosyal medya hesabından paylaşan avukat Efkan Bolaç hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması dün İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşmaya taraf avukatları, pek çok izleyici ve tutuksuz sanık Efkan Bolaç katıldı. Ayrıca İtalya Barosu’ndan gelen avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI, BOLAÇ HAKKINDA BERAAT TALEP ETTİ

Duruşmada mütaalasını açıklayan savcı, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) vermiş olduğu kararlarda temel ilke olarak ifade özgürlüğü yalnızca zararsız veya hoş karşılanan fikirleri değil; toplumun bir kesimini inciten, rahatsız eden düşünce ve açıklamaları da kapsamaktadır” ifadelerini kullanarak Bolaç’ın beraatını talep etti.

Son sözü sorulan Bolaç da beraatını talep ettiğini söyledi.

"İDDİANAME HUKUKA AYKIRI OLARAK DÜZENLENMİŞTİR"

Mütalaaya katıldıklarını belirten Bolaç’ın avukatlarından Semra İşler Albayrak, "İddianame hukuka aykırı olarak düzenlenmiştir. Aynı paylaşımlar, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde de yer almaktadır. Cumhurbaşkanı gazeteden rahatsız olmayıp müvekkilimin paylaşımlarından rahatsız olmuştur. Beraat talep ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Erem Gencer ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek Bolaç’ın cezalandırılmasını talep etti.

HAKİM, EFKAN BOLAÇ’IN BERAATİNE KARAR VERDİ

Kararını açıklayan hakim, Bolaç'ın paylaştığı Soma Katliamı’yla ilgili olan paylaşımın temenni niteliğinde olduğunu; Berkin Elvan’la ilgili olan paylaşımın da hakaret niteliğinde olmadığını belirterek beraat kararı verdi.