'Cumhurbaşkanına hakaretten' tutukluydu: Karikatürist Doğan Pehlevan için adli kontrolle tahliye kararı!

Haftalık mizah dergisi LeMan’ın çizeri Doğan Pehlevan, kendisine ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabındaki paylaşımlar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanıyor.

Geçen hafta görülen davanın ilk duruşmasında esas hâkimin izinli olması nedeniyle Pehlevan’ın ve avukatının savunmaları alındı ve mahkeme duruşmayı bugüne erteledi.

“BEN ÇİZERİM ÜSLUBUM BELLİDİR”

Duruşmada söz alan Pehlevan, suçlamaya konu edilen sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını belirterek, “Hiçbir zaman sosyal medya hesabı kullanmadım. Tweet atmak da suçlama konusu paylaşımdaki üslup da benim tarzım değil. Ben çizerim, üslubum bellidir” dedi.

“KARİKATÜR SORUŞTURMASI SIRASINDA ÖĞRENDİK”

Pehlevan’ın avukatı Ali Deniz Ceylan, müvekkilinin asıl olarak LeMan’da yayımlanan karikatür nedeniyle gözaltına alındığını hatırlatarak, “Bu soruşturma sırasında söz konusu sosyal medya paylaşımlarından haberdar olduk. Müvekkilimin herhangi bir sosyal medya hesabı yok” ifadelerini kullandı. Ceylan, tutukluluğun ölçüsüz olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasında, mevcut delil durumu gerekçesiyle Pehlevan’ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

HAFTADA BİR İMZA ŞARTIYLA TAHLİYE

Mahkeme, Pehlevan’ın haftada bir imza yükümlülüğü şartıyla tahliyesine karar verdi. Pehlevan hakkında yurt dışına çıkış yasağı da uygulanacak.