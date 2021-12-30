Cumhurbaşkanının kararı... Boğaziçi'nde Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulacak

30 Aralık 2021 Perşembe, 10:15

Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 Ocak 2021'de Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu'nun görevden alınmasının ardından da devam ediyor. Boğaziçili akademisyenleri ve öğrencilerinin kayyum rektör Naci İnci'yi protestoları ise sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili son olarak bir gece kararnamesi gündeme geldi.

Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları şöyle:

- İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Kazlıçeşme Mahallesinde sınır ve koordinatları belirlenen alan Biruni Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlendi.

- Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesinde sınır ve koordinatları gösterilen alan TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu'nun merkez Gölemirler Mahallesindeki alan Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Adıyaman'ın merkez Altınşehir Mahallesindeki alan da Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ADYÜ Teknokent olarak tespit edildi.

- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Yuvarlak Ada ve Kayalık Ada'nın doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

- Çankırı'nın Orta ilçesindeki Sakaeli Köyü Doğal Sit Alanı da koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

- Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazlar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

- Erzurum'un Yakutiye ilçesi Topçuoğlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da Gürcükapı Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

- Niğde'nin merkez ilçe Hıdırlık Mahallesindeki bazı alanlar ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlendi.

- Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına karar verildi.

– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi (CAMLMAC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5042)