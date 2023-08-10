Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden e-Devlet için 'siber saldırı' uyarısı: 'Taklit ediyorlar...'
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet'i kullanan yurttaşlara siber saldırı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, siber saldırganlar tarafından oltalama sitelerinin dolaşıma sokulduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Twitter hesabından siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artığını belirterek, e-Devlet Kapısı kullanıcılarına uyarıda bulundu.
Bazı dönemlerde e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
“Olumsuz sonuçlara mahal vermemek için, e-Devlet Kapısı hesabınızda iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi ve işlemlerinizi yalnızca ‘http://turkiye.gov.tr’ adresinden ve ‘e-Devlet Kapısı’ mobil uygulaması üzerinden yapmanız gerektiğini unutmayın.”
Bazı dönemlerde e-Devlet Kapısı arayüzü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan bu tarz oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği gözlemlenmektedir.— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) August 9, 2023
Olumsuz sonuçlara mahal vermemek için;
- @ekapi hesabınızda iki aşamalı giriş özelliğini aktif… https://t.co/LKl0O2nijd
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