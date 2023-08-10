Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden e-Devlet için 'siber saldırı' uyarısı: 'Taklit ediyorlar...'

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet'i kullanan yurttaşlara siber saldırı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, siber saldırganlar tarafından oltalama sitelerinin dolaşıma sokulduğu ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 15:45
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden e-Devlet için 'siber saldırı' uyarısı: 'Taklit ediyorlar...'
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Twitter hesabından siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artığını belirterek, e-Devlet Kapısı kullanıcılarına uyarıda bulundu.

Bazı dönemlerde e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

“Olumsuz sonuçlara mahal vermemek için, e-Devlet Kapısı hesabınızda iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi ve işlemlerinizi yalnızca ‘http://turkiye.gov.tr’ adresinden ve ‘e-Devlet Kapısı’ mobil uygulaması üzerinden yapmanız gerektiğini unutmayın.”


E-devlet siber saldırı

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