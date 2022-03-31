Altun’un gazetemize açtığı dava ertelendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, izinsiz yaptırdığı şömine ve çardağın yıkılmasına ilişkin haberimiz nedeniyle gazeteciler hakim karşısına çıktı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, izinsiz yaptırdığı şömine ve çardağın yıkılmasına ilişkin haberimiz nedeniyle eski muhabirimiz Hazal Ocak, eski yazıişleri müdürlerimiz Olcay Büyüktaş ve İpek Özbey ile fotomuhabirimiz Vedat Arık bir kez daha yargıç karşısına çıktı.
Gazetemizde 14 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan “Boğaz’da Kaçak Var” başlıklı haber gerekçe gösterilerek o dönemdeki gazetemiz yönetici ve muhabirlerine “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarını işledikleri iddiasıyla dava açılmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Büyüktaş, Arık, Özbey, Ocak, gazetemiz avukatları Turan Karakaş ile Damla Çaltepe katıldı.
Duruşmayı gazetemiz yazarı Miyase İlknur ile Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve gazeteciler izledi. Avukat Damla Çaltepe’nin Altun’un duruşmaya çağrılması talebi mahkeme tarafından reddedildi. Avukatların süre talebini dikkate alan mahkeme heyeti duruşmayı 27 Eylül’e erteledi.
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