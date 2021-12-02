Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un gazetemize açtığı dava ertelendi

02 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye izinsiz yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıkılmasına ilişkin haberimiz nedeniyle yargılanan gazetemiz muhabiri Hazal Ocak, eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, eski Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey ve eski foto muhabirimiz Vedat Arık dün dördürcü kez yargıç karşısına çıktı. Dava 31 Mart 2022 tarihine ertelendi.

Gazetemizde 14 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan “Boğaz’da Kaçak Var” başlıklı haber gerekçe gösterilerek gazetemiz yönetici ve muhabirlerine “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” iddiasıyla açılan davanın duruşması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, davadan iki gün önce işten çıkarılan Olcay Büyüktaş Akça ile Vedat Arık’ın yanı sıra İpek Özbey, Hazal Ocak, gazetemiz avukatları Turan Karakaş ile Damla Çaltepe hazır bulunurken Altun ve avukatları katılmadı.

Duruşmada söz alan gazetemiz çalışanlarının avukatı Turan Karakaş, mahkeme heyetinden tahkikatın genişletilmesi için 4 talepte bulundu. Karakaş, Altun’un Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (KVKK) yaptığı başvuru sonucunda Kurul’un 9 Haziran 2021 tarihinde verdiği, haberin basın özgürlüğü çerçevesinde yapıldığını ve haberde özel hayatının gizliliği veya kişilik haklarını ihlal edici nitelikte içerik barındırmadığı yönündeki kararın dava dosyasına getirilmesini talep etti. Gazetemiz çalışanlarının Terörle Mücadele Kanunu’na göre suçlanabilmesi için haberin çıktığı tarihte Altun’un Terörle Mücadele Kanunu’nun 15. maddesi gereğince görevlendirilmiş olması gerektiğini vurgulayan Turan Karakaş, o tarihte Altun’a böyle bir görev verilip verilmediğinin İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı makamlarına sorulmasını istedi. Haberin yapıldığı araziye dair ihale işlemlerini içeren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki dosyanın celbini isteyen Karakaş, Altun’un söz konusu yapıların yıkılmasının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla haklarında şikâyette bulunduğu zabıtaların beraat ettiği dosyanın da celbini talep etti. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, terörle mücadele kapsamında Altun’a herhangi bir görev verilip verilmediğinin öğrenilmesini yönündeki talebi ve zabıtaların beraat dosyaları istemini reddederken diğer talepleri kabul etti. Dava, 31 Mart 2022 tarihine ertelendi.

YARGILANAN GAZETECİLERE DESTEK

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Cumhuriyet çalışanları, duruşma öncesi yargılanan arkadaşlarımıza destek için açıklama yaptı. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, dava kapsamında yargılanan gazetecilerden ikisinin işten çıkarıldığını anımsatarak, “18 yılın ardından imzaladığımız TİS sonrasında sendikal çalışmanın arkasında duran, TİS’in imzalanması için mücadele eden arkadaşlarımızdan 8’i işten atıldı. Ne acıdır ki bunlardan ikisi, Cumhuriyet gazetesinde çıkan haberlerini savunmak zorunda kalacaklar” diye konuştu. “Bugün benim için üzüntülü bir gün” diyen Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya da, “Çünkü 28 yıldır çalıştığım, yaklaşık olarak 3.5 yıldır gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptığım Cumhuriyet’te, 2 gün önce işten atılan arkadaşlarımızın gazetemizde yayımlanan haberi için duruşmasına gireceğiz. Cumhuriyet gazetecilikten vazgeçmeyecek. Cumhuriyet sendika ile büyüyecek” ifadelerini kullandı. Olcay Büyüktaş ise işten çıkarılma kararının davadan birkaç gün önce alınmasının hem düşündürücü hem üzücü olduğunu belirterek, “Ne yazık ki her açıdan tartışılabilir bir karar. Fakat biz tabi ki Cumhuriyet’te değiliz diye, haberciliği savunmayacak değiliz. Biz her aşamada doğru haberciliği, kamu yararı taşıyan haberciliği, haberleştirenleri savunacağız” dedi. Hazal Ocak ise “Biz sadece gazetecilik yaptık. Bugün gazeteciliğin suçmuş gibi davranılıyor. Gazetecilik suç değildir” dedi. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve basın örgütü temsilcileri de duruşmaya katılarak destek verdi.



ERİŞİM ENGELİ HABERİNE DE SORUŞTURMA

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) kamuoyuna sızan belgelerine ilişkin haberimize getirilen erişim yasağını haberleştirdiğimiz için açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Gazetemiz, TÜGVA’ya ait kamuoyuna sızan belgeleri “Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi” başlığıyla 23 Ekim’de manşetten duyurmuştu. Söz konusu habere erişim engeli getirilmesini de 4 Kasım’da, “TÜGVA haberimize erişim engeli” başlığıyla haberleştirmişti.

TÜGVA haberlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Küçükkaya, dün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. Küçükkaya, haberin başlığında geçen “paralel terör örgütü gibi” ifadesinin gazetenin ifadesi olmadığına, TÜGVA belgesinde geçen ifade olduğuna dikkat çekti. Küçükkaya, habere erişim engeli gelmesi üzerine, engelin geldiğine dair ikinci bir haber yapıldığını belirterek halkın bilgilenme hakkına ve basın özgürlüğüne vurgu yaptı.

Gazetemiz avukatı Damla Çaltepe, haberin basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek soruşturmada takipsizlik kararı verilmesini istedi.