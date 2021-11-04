TÜGVA haberimize erişim engeli getirildi

04 Kasım 2021 Perşembe, 10:11

TÜGVA’ya yönelik kamuoyuna yansıyan belgelere ilişkin gazetemizde 23 Ekim 2021’de yayımlanan haberde, Ensar, İlim Yayma, TÜGVA ve TÜRGEV için dönemin Bitlis Vali Yardımcısı Salih Altun’un, “paralel terör örgütü” uyarısında bulunduğu kaydedilmişti.

Haberde, Altun ile görüşme yapan vakıf üyelerinin, genel merkeze gönderdikleri raporlarında toplantıya ilişkin şu ifadeler yer almıştı:

“Vakfımızın sırtını iktidara dayayıp bir özgüven ve kibirle hareket ettiğini, genel merkezimizdeki ağabeylerimiz için zengin, kibirli, altında Audi Q7’ler olduğunu, hiçbirimizin amacının gerçekte İslama hizmet olmadığını iddia etti. Ensar, İlim Yayma, TÜGVA, TÜRGEV için paralel terör örgütü gibi yapılandığımızı, sonumuzun da onlar gibi olacağını söyledi.”

KİŞİLİK HAKLARINI İHLALİ İDDİASI

Söz konusu haberimizin erişime engellenmesi için İlim Yayma Cemiyeti tarafından 27 Ekim’de yapılan başvuruyu İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği reddetti. Ret kararına ilişkin İlim Yayma Cemiyeti 1 Kasım’da itirazda bulundu. İtiraza ilişkin karar veren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği ise önceki gün, haberin kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla erişim engeli getirdi.