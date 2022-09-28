Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un gazetemize açtığı dava ertelendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, izinsiz yaptırdığı şömine ve çardağın yıkılmasına ilişkin haberimiz nedeniyle açılan dava ertelendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, izinsiz yaptırdığı şömine ve çardağın yıkılmasına ilişkin haberimiz nedeniyle fotomuhabirimiz Vedat Arık ile eski çalışanlarımız Olcay Büyüktaş, İpek Özbey ve Hazal Ocak, dün bir kez daha yargıç karşısına çıktı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Büyüktaş, Arık, Özbey, Ocak ile gazetemiz avukatları Turan Karakaş ve Damla Çaltepe katıldı. Duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve gazeteciler izledi. Çaltepe, İletişim Başkanı Altun’un açtığı “özel hayatın gizliliğini ihlal” davasında, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında beraat kararı verilmesine atıfta bulundu ve emsal karar teşkil etmesi gerektiği söyleyerek dosyanın incelenmesini talep etti. Duruşma, verilen ara sonrasında savcının bir kez daha mütalaa vermesi kararlaştırılarak 1 Şubat 2023 tarihinde saat 10.30’a ertelendi.
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